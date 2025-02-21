Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, "Spor Her Yerde" mottosuyla karın keyfini kayak sporuyla çıkardı. Profesyonel kayak ekipmanlarıyla 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde kayak yapan spor tutkunu gençler keyifli anlar yaşadı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla soluğu 15 Temmuz Milet Bahçesi’nde alan Esenlerli gençler, kayak yaptı. Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından "Spor Her Yerde" mottosuyla düzenlenen etkinlikte adrenalin ve spor tutkunu gençler, profesyonel kayak takımlarıyla kayak yaptı. Kış mevsiminin gözdesi olan kayak sporunu Esenler’de yapmanın heyecanını yaşayan gençler, renkli ve keyifli dakikalar yaşadı.

"Bizde sporun sınırı yok"

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü antrenörü Murat Yılmaz, farklı bir deneyim yaşadıklarını söyleyerek, "Bugün karın keyfini çıkarmak için 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne geldik. Bizde sporun sınırı yok, her branşta varız. Bugün de kayak yaptık" ifadelerini kullandı.