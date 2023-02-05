Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden olan Uludağ yarıyıl tatilinin son hafta sonunda tatilcilerin akınına uğrarken, trafikte de uzun kuyruklar oluştu. Araç kuyruklarından bunalan bir tatilci ise snowboard yaparak indi.

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden olan Uludağ yarıyıl tatilinin son hafta sonunda tatilcilerin akınına uğrarken, trafikte de uzun kuyruklar oluştu. Araç kuyruklarından bunalan bir tatilci ise snowboard yaparak indi.

Kış turizminin en gözde tatil merkezlerinden olan Uludağ, eksi 11 derece soğuğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yarıyıl tatilinin son hafta sonunu Uludağ’da kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler, trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Trafik olduğunu gören bir vatandaş ise snowboard yaparak bölgeden indi. O anlar trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.