Bursa’da Uludağ yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 25 kilometrelik trafik oluştu. Ekipler kış lastiği ve zinciri olmayan hiçbir aracın geçişine izin vermezken bazı tatilciler de trafikten usanarak snowboard yaparak indi.

Bursa’da Uludağ yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 25 kilometrelik trafik oluştu. Ekipler kış lastiği ve zinciri olmayan hiçbir aracın geçişine izin vermezken bazı tatilciler de trafikten usanarak snowboard yaparak indi.

Uludağ’da yolu akşam saatlerinden itibaren başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle kapandı. Kar yağışıyla birlikte tipinin çıkması sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ve Belediye’ye bağlı tuzlama araçları sürekli çalışmalar yaptı. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı Uludağ yolunda polis ve jandarma ekipleri araçlarında kış lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolunda 25 kilometrelik trafik oluştu. Kapanan yolda trafikten usanan bir tatilci ise snowboard yaparak şehir merkezine inmeye çalıştı.

Vatandaşlar, şiddetli kar yağışını fırsat bilerek Uludağ’a çıkmadan yol kenarında ateş yakıp sucuk ekmek yiyerek karın tadını çıkardı.