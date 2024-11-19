Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü içerisinde yapılan caminin inşaat çalışmaları iş insanları ve hayırseverlerin desteğiyle hız kesmeden devam ediyor. 20 bin kişinin aynı anda ibaret edebileceği camii, kültür-sanat faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerin bilimsel çalışmalarına ev sahipliği yapabilecek özel bir külliye olarak da hizmet verecek.

BUÜ Camii ve Külliyesi’nde kubbeler ve minareler 2024 yılı içinde yapılarak kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. Cami tüm sosyal alanlarıyla birlikte kullanıma açıldığında Bursa’nın simge yapılarından birisi olacak. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın yanı sıra Üniversite Genel Sekreteri Mehmet Aydemir ve Genel Sekreter Yardımcıları ile kaba inşaatı tamamlanan camide ince imalatların durumlarını inceledi. Ziyarette Cami Yaptırma Derneği üyesi de olan Prof. Dr. Adem Doğangün ve teknik elemanlardan bilgi alındı.

İş dünyası temsilcileri ve hayırseverlerin bağışlarıyla yapılıyor

Devam eden çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bildiğiniz üzere Bursa’da üniversitemiz içerisinde, tamamen iş dünyamızın ve hayırseverlerimizin destekleri ile yeni bir cami ve külliye inşa ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor. Cami derneğimizin üstün gayretleri ve girişimleriyle kaba inşaat çalışmaları tamamlandı. Kubbe, çok daha dayanıklı olması açısından titanyum malzeme ile kaplanıyor. Temel aşamasından Külliyemizin bu noktaya gelmesine kadar tüm aşamalarında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın İbrahim Burkay öncülüğündeki iş dünyamızın çok önemli destekleri oldu, olmaya da devam ediyor. Sayın Başkana ve Bursa iş dünyasına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Donanımlı bir külliye olacak

İnşaatın tamamlanmasının ardından üniversitenin sadece bir cami değil, son derece nitelikli bir külliyeye kavuşacağının altını çizen Rektör Yılmaz; “Bu muhteşem eseri inşallah hayırsever iş insanlarımızın destekleri ile en kısa sürede tamamlamayı arzu ediyoruz. Burası donanımlı bir külliye hüviyetinde olacak. İçerisinde kapsamlı bir kütüphane, toplantı salonları, çalışma odaları, Ar-Ge ve proje yürütme birimleri bulunacak. Aynı zamanda çok sayıda sosyal donatı alanı olacak külliyemizde üniversitemizde eğitim gören gençler farklı alanda çalışmalar yürütebilecek. Özellikle bilimsel projeler hazırlayan öğrencilerimiz ve 180’e yakın topluluğumuz için külliye içerisinde faaliyet yapabilecekleri alanlar hazırlayacağız. Bu eser tamamlandığında şehrimiz muhteşem bir ibadet ve bilim-kültür merkezi kazanmış olacak” şeklinde konuştu.

’’Açılışını cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapmak istiyoruz’’

Bu yıl üniversitenin 50. kuruluş yıldönümünü kutladıkları bilgisini de paylaşan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yönetim olarak Türkiye’nin köklü ve seçkin yükseköğretim kurumuna yakışır bir eser kazandırmaya gayret ettiklerini vurguladı. Rektör Yılmaz; “İnşallah iş insanlarımızın katkıları ile en kısa süre içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Camii ve Külliyesi’ni tamamlamayı hedefliyoruz. Bu kıymetli eserin yapılması konusunda bizleri en başta cesaretlendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla da tamamladığımız külliyemizin açılışını gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz” açıklamasında bulundu.