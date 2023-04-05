Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa’nın önemli sivil toplum kuruluşlarından RUMELİSİAD ile işbirliği protokolü imzaladı. Eğitim-öğretim faaliyetleri genelinde yürütülecek ortak çalışmaların yanı sıra 30 öğrenciye de burs desteği sağlanacağı açıklandı.

Üniversite yönetimi, akademik ve bilimsel çalışmaların yanı sıra toplumun farklı kesimleri ile ikili ilişkileri geliştirmeye devam ediyor. İş dünyası ağırlıklı olmak üzere devlet ve özel kurumlarla çalışmalar yürüten BUÜ, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da projelerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan “Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Toplum” işbirliği protokollerine bir yenisi daha eklendi. BUÜ Meslek Yüksekokulları ve RUMELİSİAD arasında geçerli olacak protokole Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp ve MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın imza attı.

Ekosisteme nitelikli mezun desteği

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin bulundukları şehrin ortak aklını temsil ettiklerinin altını çizdi. Toplumun her kesimi ile yakın ilişkiler içerisinde olduklarını ve kendilerine iletilen sorunların çözümü için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizin paydaş yelpazesi çok geniş. Bursa’nın her kesiminden temsilcilerle işbirliği yapıyoruz. Bu anlamda sahip olduğumuz hacim belki bizi biraz yoruyor. Ancak Türkiye ekosistemine yaptığımız katkıyı dikkate aldığımız zaman aslında çok büyük bir ihtiyacı karşıladığımızı biliyoruz. Üniversitemiz meslek yüksekokullarında 20 bini aşan öğrenciye sahibiz. Buralarda eğitim alan çocuklarımız daha sonra iş hayatına atılacak. Verdiğimiz nitelikli eğitim sayesinde mezun olur olmaz iş bulma şansları yüksek oluyor. Bu da bizi gururlandırıyor. Desteklerini bu anlamda bizlerden esirgemeyen kıymetli RUMELİSİAD yönetimine ve tüm üyelerine gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"Öğrencilere kendi evlatlarımız gibi sahip çıkacağız"

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp ise 350 üyesi bulunan derneğin yaklaşık 1,5 milyar Dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu açıkladı. Türkiye’yi çok sevdiklerini ve bu ülke insanının ferahı için başarılı olmaya inandıklarını vurgulayan Başkan Zarif Alp; “Bugün hepimiz iş insanıyız. Farklı sektörlerde önemli işler yapıyoruz. Ancak hepimiz öğrenci olduk. Aynı duyguları yaşadık. Ben ayrıca Uludağ Üniversitesi mezunuyum ve buradan mezun olduğumu her yerde gururla söylüyorum. Dolayısıyla öğrencilerin beklentilerini tahmin ediyoruz. Staj, işyeri eğitimleri, seminerler, organizasyonlar ve kendilerini geliştirecek programlara ihtiyaçları var. RUMELİSİAD olarak bu konuda üniversitemize destek olmak istiyoruz. Öğrencilerimize tıpkı kendi evladımız gibi sahip çıkacağız. Onların doğru yönlendirilmeleri noktasında da üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz. İşbirliğimiz hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

"Birbirimize ihtiyacımız var"

MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın da uzun süredir RUMELİSİAD ile diyalog halinde olduklarını ve dernek üyesi işletmeleri de kapsayacak özel bir protokol yapma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Meslek yüksekokulları olarak şirketler için son derece kıymetli bir insan kaynağı portföyüne sahip olduklarını kaydeden Prof. Dr. Çağatan Taşkın; “Öğrencilerimizin nitelikli işyeri eğitimleri, stajlar, teknik geziler ve diğer geliştirici faaliyetleri için işletmelere ihtiyacı var. İşletmelerin de kendisini geliştirmiş genç insan kaynağına ihtiyacı var. Bu konuda RUMELİSİAD ile konuştuk ve bir protokol imzalamaya karar verdik. Öncelikle bu destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca meslek yüksekokullarımızda eğitim gören 30 öğrencimize burs verecekler. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor. Tüm dernek üyelerine bir kez daha gönülden teşekkür ediyoruz. İşbirliği protokolümüzün hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Protokol imza töreninde BUÜ Meslek Yüksekokullarının müdür ve yöneticileri ile RUMELİSİAD Başkan Yardımcısı Ali Mutlu, Eğitim Komitesi Başkanı Nezih Bağcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Özkeserli de hazır bulundu. Program hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sonra erdi.