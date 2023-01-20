Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi kurucu akademisyen ve eski dekanlarından Prof. Dr. Ayhan Arınık (89) vefat etti. Prof. Dr. Ayhan Arınık, uzun yıllar hizmet ettiği Üniversite’de düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi kurucu akademisyen ve eski dekanlarından Prof. Dr. Ayhan Arınık (89) vefat etti. Prof. Dr. Ayhan Arınık, uzun yıllar hizmet ettiği Üniversite’de düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, ailesi, akademik ve idari personel ile yakın dostları katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Prof. Dr. Ayhan Arınık’ı bir hastalığı vesilesiyle tanıdığını aktardı. Arınık’ın son derece ilgili ve yaşı kaç olursa olsun karşısındakini muhatap alan bir hekim olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Boğaz rahatsızlığı geçirmiş ve iki ameliyat olmuştum. Dolaşmadığım poliklinik kalmadı. Fakültemize geldim ve Ayhan hocamızla orada tanışma fırsatı buldum. Bende son derece zarif bir beyefendi izlenimi bırakmıştı. Genç bir akademisyen olarak benimle ciddi anlamda ilgilendi. Ailesine, camiasına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Fakülte dekanlığı görevini de yürüttü

Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya ise Ayhan Arınık’ın Tıp Fakültesi’nin kurucu hocalarından birisi olduğuna işaret etti. 1 Yıl dekanlık görevini de üstlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Hocamız ile birebir çalışma fırsatımız olmadı. Asistanlığım döneminde yeniden fakültemizde görev yapmaya başlamıştı. Görüyor ve takip ediyorduk. Örnek, zarif, etrafı ile barışık ve çok iyi bir hocaydı. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.

BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali de merhum ile 1986 yılından 2001 yılında emekli oluncaya kadar yakın bir dirsek teması ile çalıştıklarını söyledi. Kendisinin oldukça iyi bir eğitici, iyi bir akademisyen ve son derece iyi bir insan olduğunu belirten Prof. Dr. Rıdvan Ali; “Allah rahmet eylesin, toprağında dinlendirsin. Eşine, çocuklarına, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Törende ailesi ve yakın arkadaşları da Prof. Dr. Ayhan Arınık hakkında kısa konuşmalar yaptı. Merhum için Rektörlük önünde dua edildi. Cenaze, Organize Sanayi Camii’nde kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığı’na defnedildi.

Prof. Dr. Ayhan Arınık’ın özgeçmişi

1 Ağustos 1934 tarihinde Manyas’ta doğan Prof. Dr. Ayhan Arınık, ilk ve orta öğretimini Bandırma’da, lise eğitimini İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde yapmış ve buradan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanmıştır. 1959 yılında mezun olan Prof. Dr. Ayhan Arınık, aynı fakültede İç Hastalıkları Kliniği’nde uzmanlık eğitimine başlamıştır. 1964 yılında İç Hastalıkları Uzmanı ve 1971 yılında da Doçent olmuştur. 1973 Yılında Bursa Tıp Fakültesi’ne kurucu öğretim üyesi olarak gelen Ayhan Arınık, 1976 yılında Profesör olmuştur. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Endokronoloji Bilim Dalı’nın kurulmasını ve gelişmesini sağlayan Arınık, uzun yıllar çok sayıda hekimin yetişmesine katkıda bulunmuştur. İlerleyen yıllarda İç Hastalıkları Kürsü Başkanlığı ve Dekanlık yapan Prof. Dr. Ayhan Arınık, 1980 İhtilali sonrası Üniversitedeki öğretim üyeliğinden ayrılmak zorunda kalmış, 1992 yılında tekrar üniversiteye dönerek 2001 yılında emeli olana kadar çalışmıştır. Merhum Prof. Dr. Ayhan Arınık, Türk Diyabet Cemiyeti Bursa Şubesi Başkanlığı ve Türk Tabipler Birliği Bursa Şubesi Başkanlıkları görevlerinde bulunmuştur.