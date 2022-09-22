Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’ni kazanan ikiz kardeşler, çocukluk hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan gençlere BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz doğum günü sürprizi yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi’ni kazanan ikiz kardeşler, çocukluk hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan gençlere BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz doğum günü sürprizi yaptı.

Anne ve babası öğretmen olan Ceren ve Yaren Yıldırım, ilkokuldan itibaren hayalini kurdukları doktorluk mesleğine ulaşabilmek için BUÜ Tıp Fakültesi’ni tercih etti. İlk tercih olarak yazdıkları Tıp Fakültesi’ni kazanmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen ikiz kardeşler; “Aslen Artvin Şavşat doğumluyuz. Anne babamızın görevi nedeniyle Rize Merkez’de yaşıyoruz. Kendimizi bildik bileli doktor olmayı hayal ediyorduk. Anne ve babamız da bizi hep doktor kızlarım diye çağırırdı. Çok istiyorduk. YKS sınavının ardından puanlarımız açıklanınca bu hedefe ulaşabileceğimizi fark ettik. İlk tercih olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni yazdık. İkimiz de kazanamayız belki diye ikinci tercihe Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni de tercih ettik. Orayı kazanan öğrencilerin de yine Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gördüklerini biliyorduk. Neyse ki ikimiz de aynı okulu kazanmayı başardık. Çok mutluyuz” dediler.

Sınıfın en küçükleri

Doğum tarihlerinin 22 Eylül olduğunu söyleyen hekim adayları, sınıfın en küçükleri olduğunu ve arkadaşları ile hemen kaynaştıklarını aktardı. Üniversite yakınındaki özel bir yurda yerleşen ve okula yürüyerek gidip gelen kardeşler; “Bursa’yı ve Uludağ Üniversitesi’ni kazanmış olmaktan dolayı sevinçliyiz. Başka kardeşimiz yok. Doğduğumuzdan beri birlikte yaşıyorduk. Eğitim hayatımızda da birlikte yaşayacağız. Yurt, kampüse çok yakın olduğu için yürüyerek gidip geliyoruz. Sınıfta en küçük biziz. Sınıf arkadaşlarımızla tanıştık ve hemen arkadaş olduk. Şuana kadar her şey çok iyi gidiyor. Doğum günümüz olduğunu duyan Rektör hocamız bizlerle tanışmak için çağırdı. Böyle de güzel bir sürpriz yaptı. Bizi ayrıca mutlu etti. Kendi evladımız gibi sahip çıkıyoruz

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin öğrenci kapasitesi açısından Türkiye’nin en kalabalık üniversitelerinden birisi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da; “Buradaki her öğrencimiz bizim için ayrı ayrı kıymetli ve değerlidir. Onlara kendi evlatlarımız gibi sahip çıkıyoruz. Eğitimleri, barınmaları, sosyal yaşamları ve gelecek hayallerinden biz sorumluyuz. Rahat etmeleri ve geleceğe güvenle hazırlanmaları için elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu ikiz kızlarımızın da ilk tercih olarak Üniversitemizi seçtikleri haberini aldık. Kendileri üniversitemizin en küçük öğrencileri. Bugün de doğum günleri. Bunu duyunca minik bir pasta ile gönüllerini alalım, ailelerinden uzakta kutlayacakları bu özel günde bir nebze olsun onları mutlu edelim istedik. Kızlarımıza, yeni eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. Her zaman yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

İkiz hekim adayları, doğum günü için getirilen pastayı keserek tadına bakmayı ihmal etmedi.