Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi koordinasyonunda okulda toplum sağlığının geliştirilmesi ve akademik destekli eğitim programlarının yürütülmesi hedefiyle hazırlanan eğitimde iş birliği protokolü Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür arasında imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Köklü üniversitelerinden olan Bursa Uludağ Üniversitesi ile neredeyse bütün alanlarımızda kuvvetli iş birliklerimiz var. Toplumsal olarak baktığımızda Bursa’da yaklaşık 700 bin öğrenci ve 2000 civarı kurum var. Bu noktada çok iyi bir örneklem teşkil ediyor. Her öğrencinin aileleri okula geliyor ve burada bir farkındalık oluşturmak Bursa’nın geneline tesir eden bir durum oluyor. Sonrasında davranışa dönüşüyor. Bu doğrultuda öğrencilerin sağlıklı birey olarak yetişmelerini sağlamak için bu proje çok önemli. Bu proje ile öğrencilerimiz beslenme alışkanlıkları, diyabet ve diğer hususlarda desteklenecek. Ayrıca üniversitemizin öğrencileri meslekleriyle ilgili pratik yapma imkânına kavuşarak sahada çok önemli deneyimler kazanacak.” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin üçüncü vazifesinin topluma hizmet uygulamaları olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Eğitim öğretim faaliyetlerinde bilimsel ve teknolojik geliştirmeler neticede insana ve topluma hizmete yöneliktir. Ancak toplum kesimlerinden nereden bir talep gelirse o talepleri karşılamaya gayret gösteriyoruz. Bu daha çok Bursa ekseninde üniversite sanayi iş birliği olarak ortaya çıksa da yerel yönetimlerden, merkezi yönetimin altındaki il müdürlüklerinden ve sivil toplum örgütlerimizden gelen her talebe ve toplumun ihtiyaç duyduğu her noktada elimizi uzatıyor, çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. Bu projede de Serkan Gür başta olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

Protokol ile öğrenci, öğretmen ve ailelere yönelik eğitim programlarının yapılması, okul aile iletişiminin güçlendirilmesi, okullarda yapılacak sağlık uygulamaları ve eğitimleri yoluyla okul sağlığın geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Yapılacak bu faaliyetlerle hemşirelik öğrencilerinin örgün ve yaygın eğitim yapan kurumlardaki uygulamaları ile mesleki olarak gelişmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

İmzalanan protokol, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı her düzeydeki okul ve kurumları, her türlü eğitim öğretim faaliyetlerini, okul ya da kurum mensuplarını, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencileri kapsıyor. Protokol çerçevesinde; öğrenciler, öğretim elemanlarının rehberliğinde ve okul yönetimi ile işbirliğinde sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik etkinliklerde bulunacak. Protokolde ayrıca çevrenin sağlığa uygunluğunun değerlendirilmesi, sağlık risklerinin belirlenmesi, sağlık taramalarının yapılması, temel ilkyardım uygulamalarının öğretilmesi ve sağlık eğitimlerinin yapılması gibi konular da yer alıyor.