TÜBİTAK tarafından hazırlanan 2022 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilen törende T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) geçen yıla göre puanını yükselterek listede ilk 20 içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçirilen “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” 2022 sonuçları Bakan Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katıldığı törende kamuoyuna duyuruldu. YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nde yapılan törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve diğer üniversitelerin rektörleri de katıldı.

Girişimcilik ekosistemi ciddi hamle içinde

Törende konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; “Söylenenin aksine üniversitelerimizin insan kaynağı kapasitesi, araştırma altyapıları kapasitesi hamdolsun günden güne gelişiyor. Artık dünya basınında Türk teknoloji girişimcilerinin başarılarıyla ilgili haberler görmek kimse için sürpriz değil. Kalkınma Ajansları eliyle üniversitelerin ve akademisyenlerin bin 327 projesine bugüne kadar 3,3 milyar lira destek sağladık. Bugün açılışını yaptığımız araştırma merkezleri gibi birçok altyapıyı Kalkınma Ajanslarımız sayesinde ülkemize kazandırdık. TÜBİTAK, son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10 bin 910 projeye 4,4 milyar lira destek verdi. Girişimcilik ekosistemi üniversitelerimizin verdiği katkıyla ciddi bir hamle içerisine girdi. AR-GE harcamalarının GSYH içerisindeki payı biz iktidara geldiğimiz binde 5’lerdeyidi bugün yüzde 1,40’a ulaşmış durumda, üç kat arttırmış oluyoruz. Araştırmacı sayımız şuanda Türkiye’de 222 bin” şeklinde konuştu.

Endekste yer alan üniversitelerimizi bir kez daha tebrik ediyorum

“TÜBİTAK Girişimci Ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sonuçlarını 11. kez sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesini kullanan Varank, "Endeks, ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesini belirleyerek, üniversiteler arası yapıcı rekabetin artmasına ve inovasyon ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu çalışmada 50’nin üzerinde öğretim üyesi olan 192 üniversiteyi, “bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği", “fikri mülkiyet havuzu", “işbirliği ve etkileşim" ile “ekonomik ve toplumsal katkı" boyutları altında 23 göstergeye göre sıralıyoruz. 11 yıl önce başlayan endeks çalışmaları, bugün başta üniversitelerimiz olmak üzere kamuoyu tarafından merakla beklenen bir sıralamaya dönüştü. Ben endekste yer alan tüm üniversitelerimizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Doğru hedef ve birlikte çalışma başarıyı getiriyor

Sonuç Belgesini Bakan Varank’ın elinden alan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Hedefler, akademik ve idari kadronun uyumu ve doğru yönetim ile böylesine kıymetli bir başarıya ulaşabilmekten ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Rektör Kılavuz; “Görev süremiz içerisinde doğru planlama ile hedeflerimize ulaşma konusunda çok önemli mesafeler kat ettik. Bugün de yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye’nin en iyi Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler Endeksi içerisinde bir kez daha yer aldığımızı gördük. Mutlu ve gururluyuz. Bizlere bu konuda katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Konuşma sonrası açılışı gerçekleşen merkezler için kurdele kesildi. Bakan Varank, daha sonra açıklanan endekste yer alan üniversitelerin rektör ve temsilcilerine sonuç belgelerini teslim etti.