Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes Dağı’na yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin ilk profesyonel dağ yönetim şirketi olarak kurulan Erciyes A.Ş. kış turizminin gelişmesi ve güvenliğinin arttırılması amacıyla ülkemizin farklı noktalarına bilgi ve tecrübesini aktarmaya devam ediyor.

Erciyes A.Ş., Bursa Uludağ Alan Başkanlığı bünyesinde bulunan kayak merkezinde pist güvenliği, güvenlik filesi konusunda eğitim gerçekleştirdi. Erciyes A.Ş. Pist Düzenleme ve Arama Kurtarma ekipleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimlerde, pist çevre güvenliği için alınması gereken önlemleri gösterdi. Eğitimlerde, muhtemel kazaların önlenmesi adına pist çevresinin güvenlik fileleri ile çevrilmesi gibi kritik uygulamalar pratiğe döküldü. Eğitimlerin ardından Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, destekten dolayı Erciyes A.Ş.’ye teşekkür etti. Kış turizmine katkı sağlayan profesyonel bir dağ yönetimi modeli olan Kayseri Erciyes A.Ş., Türkiye’nin farklı kayak merkezlerine verdiği destekler ile sektördeki diğer merkezlere örnek oluyor. Kayseri Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’de kış turizmi potansiyelini en iyi şekilde kullanmak adına diğer kayak merkezlerine destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu eğitimler, pist güvenliği konusunda uluslararası standartlara ulaşmak için önemli bir adım. Dağ yönetimi alanında edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübemizi ülkemizde kış turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla paylaşmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin kış turizmi alanında uluslararası arenada öne çıkmasına katkı sunan Erciyes A.Ş., yurt içi ve yurt dışındaki farklı kayak merkezleri ile iş birliğini sürdürmeye devam ediyor.