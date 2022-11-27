Uludağ’ın zirvesinin beyaza bürünmesinin ardından günübirlikçilerin akınına uğradı. Kızaklarını alan vatandaşlar, ilk kar keyfini yaşadı.

Uludağ’ın zirvesinin beyaza bürünmesinin ardından günübirlikçilerin akınına uğradı. Kızaklarını alan vatandaşlar, ilk kar keyfini yaşadı.

Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle zirveye geç düşen kar, günübirlikçileri heyecanlandırdı. Otellerin 15 Aralık’ta sezonu açacak olması sebebiyle, pistler günübirlikçilere kaldı. Hava sıcaklığının bölgede en yüksek 5, en düşük 3 derece olarak ölçülürken, çocuklar doyasıya kaymanın keyfini yaşadı.