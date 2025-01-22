Bolu Kartalkaya'daki korkunç faciadan sonra gözlerin çevrildiği Uludağ'a Millet Partisi'nden gelen uyarı sonrasında konuya dikkat çeken bir hususta İYİ Parti Bursa Milletvekili Y. Selçuk Türkoğlu'ndan geldi. Milletvekili Türkoğlu, korkunç faciadan sonra Uludağ için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı sıcağı sıcağına sorguladı.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Uludağ’daki turistik tesislerin bina emniyeti ve güvenlik durumlarını sorguladı.

Bakan Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi veren Türkoğlu, “Canlarımız Uludağ’da da göz göre göre yitip gitmesin, yüreklerimiz burada da yanmasın!” dedi.

Bursa Uludağ’da faaliyet gösteren otellerde yangın güvenliği için gerekli olan tedbirlerin alınıp alınmadığının nasıl denetlendiğini soran Türkoğlu, “Uludağ’daki otellerin her birinde yangın merdiveni bulunup bulunmadığı kontrol edilmiş midir? Kontrol edilmişse, tespit edilen eksiklikler var mıdır” diyerek raporların kamuoyuna açıklanmasını istedi.

Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun Uludağ’daki turistik tesislere dair şu soruları yanıt aradı:

SORU 1- Bursa Uludağ’da faaliyet gösteren otellerde yangın güvenliği için gerekli olan tedbirlerin alınıp alınmadığı nasıl denetlenmektedir?

SORU 2- Uludağ’daki otellerin her birinde yangın merdiveni bulunup bulunmadığı kontrol edilmiş midir? Kontrol edilmişse, tespit edilen eksiklikler nelerdir?

SORU 3- Uludağ’daki otellerin en son denetim tarihleri nedir? Bu denetimlerin sonucunda düzenlenen raporlarda hangi bulgulara ulaşılmıştır?

SORU 4- Söz konusu otellerin, yangın güvenliği açısından gerekli ruhsatlara sahip olup olmadıkları incelenmiş midir? Ruhsatsız faaliyet gösteren otel bulunmakta mıdır?

SORU 5- Bursa Uludağ’da herhangi bir yangın çıkması durumunda müdahale edebilecek yeterlilikte bir itfaiye teşkilatı bulunmakta mıdır? Eğer bulunuyorsa, personel ve donanım açısından yeterliliği nedir?

SORU 6- Kültür ve Turizm Bakanlığı, özellikle yoğun turizm sezonlarında bu tür yangınların önlenmesine yönelik ekstra bir önlem almayı planlamakta mıdır? Bu konuda bakanlık tarafından yürütülen veya planlanan çalışmalar nelerdir?

SORU 7- Benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması adına turistik tesislerde yangın güvenliğini artıracak yasal düzenlemeler yapılması gündemde midir?