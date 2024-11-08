Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı onuruna, Uludağ İçecek Türk A.Ş. sponsorluğunda bestelenen “Bir Ulus Uyanıyor” adlı senfonik eser, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Atatürk’ü Anma Konseri kapsamında İzmir’de sahnelenen anlamlı eser, Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasını onurlandırdı.

İlk olarak 10 Aralık 2023’te Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile prömiyerini gerçekleştiren Uludağ İçecek Türk A.Ş.’nin besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı’ya sipariş ettiği “Bir Ulus Uyanıyor” adlı eser, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde İzmirliler ile buluştu. 2024 yılı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında sergilenen eser, 18 Mayıs tarihinde CRR Senfoni Orkestrası tarafından İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, 31 Ağustos’ta da Eskişehir Senfoni Orkestrası tarafından Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde, 25 Ekim’de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Antalya Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda sahnelenmişti.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen kurtuluş mücadelesini, halkın cesaretini ve vatan sevgisini anlatan “Bir Ulus Uyanıyor” eserinde, Mezzo Soprano Aylin Ateş, Tenor Ufuk Toker ve Bariton Caner Akgün solist olarak yer alırken; anlatımı Metin Yazarı Ersin Antep gerçekleştirdi.

Erbak: "10 Kasım’ın onuruna buradayız"

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erbak, konser öncesi etkinlik hakkında açıklama yaptı. Erbak, "Geçtiğimiz sene Cumhuriyetimizin 100’üncü yılıydı. Bizim şirketimiz Uludağ Maden Suları Türk Anonim Şirketinin unvanı içindeki bulunan Türk unvanı, Türk ismi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bize bahşedilmiş büyük bir şereftir; ıslak imzasıyla. Geçtiğimiz sene Bursa Senfoni Orkestrası’nın şefi Oğuzhan Balcı arkadaşımızdan ve orkestranın Dernek Başkanı Mehdi Bey yüzüncü yıl için bir beste yapmasını rica etti ve bizi kırmadılar. Bir Ulus Uyanıyor eseri, bir senfoni orkestrası ve çok sesli seslendirilmiş güzel bir eser oldu. Bu akşam biz de 10 Kasım’ın onuruna buradayız. Orkestrada görev alan bütün müzisyen kardeşlerimize, hepsine çok büyük şükranlarımı ifade etmek isterim ve Kültür Bakanlığına da destekleri için tekrar teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Kamruz: "İzmir’den de bunu bekliyorduk"

Bursa Filarmoni Orkestrası Derneği Başkanı Mehdi Kamruz ise, İzmir’de çok yoğun bir katılım var ve biz de bunu bekliyorduk. Bu eserin daha önceki gösterimlerinde ağlamayan insan yoktu. Ana sponsorumuz Uludağ İçecek sayesinde ve destekleriyle muhteşem bir eser ortaya çıktı. Çok mutlu olduk; Bursa adına da mutluyuz. İzmirliler’e de teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.