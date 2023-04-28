Uludağ Enerji, ’Hatay Gelişim ve Yaşam Kampüsü’ projesi için Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği protokolünü imzaladı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremde bölgeye hızlı entegre olarak destek ve yardımlarını aralıksız sürdüren Uludağ Enerji, Hatay Gelişim ve Yaşam Kampüsü projesi için Bursa Uludağ Üniversitesi ile destek ve dayanışma işbirliği protokolü imzaladı. Hatay’daki çocuk, genç ve yetişkinlerde depremin sosyal etkilerini hafifleterek normal yaşama adaptasyonunu desteklemek için hazırlanan projede, onları destekleyici birçok atölye yer alıyor. Bu projede konteynır kentte yaşayan yetişkinler için meslek atölyeleri, çocukların sosyal , eğitim hayatlarını geliştirebileceği oyun ve sanat atölyeleri ile psikolojik destek alanları yer alıyor.

İşbirliği çerçevesinde deprem sonrası bölge halkının travmalarının giderilmesi için Uludağ Enerji ve Bursa Uludağ Üniversitesi, Hatay’da ihtiyaç duyulan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı (PDR), Okul Öncesi Öğretmenliği ve Psikolog desteğini birlikte sağlayacak. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, "Üniversitelerin 3 temel görevi vardır. Bunlardan biri eğitim öğretim sağlayarak ülkenin insan kaynağını oluşturmak, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle teknolojik kalkınmaya katkı sağlamak, insana ve topluma hizmettir. Bizler deprem felaketinden etkilenen toplumun iyileştirilmesi ve daha sağlıklı hale gelmesini sağlamak için Uludağ Enerji ile birlikte projede yer alacağız. Bu güzel çalışma için kendilerine teşekkür ediyor ve üniversitemiz adına da gurur duyuyoruz" dedi.

Uludağ Enerji CEO’su İsmail Ergüneş ise yaptığı konuşmada birlik olmanın önemine değinerek, "Yaşadığımız deprem afeti bu ülkenin her bir bireyi için büyük bir imtihan oldu. Biz Uludağ Enerji olarak depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyoruz. Hem bu ülkenin vatandaşı hem de bu milletin bir ferdi olarak bu yükümlülüğün bilincindeyiz. Ben o bölgenin insanı olarak acı ve yıkımı tarif edemiyorum. Yıkılan sadece binalar değil tüm hayat oldu. Bu seferberlikte üniversitemizin yanımızda olması çok kıymetli. Alanında uzman hocalarımız akademik ve teknik deneyimleriyle projemize ivme kazandıracaktır. Bölgedeki yıkım ve tahribat göz önüne alındığında daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz . Ne kadar çok insanımıza temas edersek o kadar başardık diyebileceğiz" diye konuştu.