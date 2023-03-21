Uludağ Elektrik, deprem bölgesinden gelen aileler için hoş geldin paketi oluşturdu. Güney Marmara’ya yerleşen ve abonelik yapmak için işlem merkezlerine giden depremzedelere, ihtiyaç listesi ürünlerinin yer aldığı paket takdim ediliyor.

Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren ihtiyaçların karşılanması için yoğun çaba harcayan Uludağ Elektrik, deprem dayanışmasının her yerde olması gerektiği yaklaşımıyla bu bölgeden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların karşılaşacağı zorlukları hizmet alanında kolaylaştırmayı hedefliyor. Şirket, deprem bölgesinden gelen ve hizmet alanı içerisinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da ikamet etmek durumunda kalan vatandaşlara abonelikleri esnasında ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir hoş geldin paketi sundu. Paketin içerisinde hijyen ve bakım malzemeleri dahil olmak üzere çocuklar için boyama kitabı ile boya kalemlerinin de yer aldığı kırtasiye malzemeleri bulunuyor.

Paketin üzerinde ise; “Ülkemizde meydana gelen depremden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacak ve yaralarımızı birlikte saracağız. Şehrimize hoş geldiniz. Yeni yerinizde sağlıkla oturmanızı dileriz.” mesajı yer alıyor.

Şirketin hizmet bölgesinde Şubat ayının ikinci yarısından bugüne kadar bin 800’ü aşkın depremzede abonelik talebinde bulundu. Şirket bu sayının ilerleyen günlerde iki katı seviyelerine çıkmasını bekliyor. Şirket bir sonraki adımda ise depremzedelerin elektrik fatura ödemelerinde destek olunmasını sağlayan bir bütçe planı üzerinde çalışıyor.

Hizmet bölgesine yerleşen depremzedelerin bir nebze olsun evlerinde hissetmesi için tasarlanan paket ile destek sunduklarını vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Ülkemiz ciddi bir afet yaşadı ve bu afetin yaralarını hep birlikte sarmak ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın motivasyonunu yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Destek kitlerimizle depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz desteklerle, küçük büyük demeden depremzedelerimizin hayatına dokunabildiğimiz her noktaya temas ettik. Tüm bunların dışında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla deprem sebebiyle Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerimize yerleşen ve olağanüstü hal kararı alınan ve afet bölgesi ilan edilen illerde yaşadıklarını belgeleyen tüketicilerden abonelik işlemleri esnasında güvence bedeli talep edilmemesi uygulamasına da başladık. Acil ihtiyaç malzemelerinin temininden sonra şehirlerin en kısa sürede tekrar ayağa kalkması için bölgede bulunan vatandaşlara yönelik kalıcı projeler geliştirmeye de devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte, dayanışma içerisinde aşacağız” dedi.