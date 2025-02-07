Uludağ Elektrik, sokak hayvanlarının hayatına dokunmaya devam ediyor. Şirket, 2018 yılında başlattığı "Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle" projesi ile her mevsim şartında sokak hayvanlarına yardımını sürdürüyor. Proje kapsamında, Güney Marmara Bölgesi’nde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki 100’e yakın işlem merkezinin önüne, özenle yerleştirilen temiz su ve mama kapları sayesinde soğuk kış günlerinde yiyecek ve suya erişimde güçlük çeken sokak hayvanlarının gıdasız kalmaması için çalışılıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının artmasıyla birlikte soğuklar, insanlar kadar hayvanların sağlığını da olumsuz etkiliyor. Sokak hayvanları soğuk havanın da etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanıyor. Uludağ Elektrik, kış aylarında etkisini iyice hissettiren soğuk havalar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını mamasız ve susuz bırakmıyor. "Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle" projesi kapsamında 4 ilde 100’e yakın işlem merkezinin önüne yerleştirilen su ve mama kaplarıyla, yiyecek ve suya erişimde güçlük çeken hayvanlara yaşam mücadelesinde umut ışığı oluyor. Tüm paydaşlarını, kışın zorluklarına karşı sokak hayvanlarına destek olmaya davet eden şirket, toplumda hayvan sevgisini yaymak ve farkındalık oluşturmak adına önemli bir rol üstleniyor.

Kış soğuğunda sokak hayvanlarını unutmayalım

Sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına dikkat çeken Uludağ Elektrik, kış mevsiminin zorlu günlerini yaşadığımız bugünlerde hem enerji sektöründeki sorumluluklarını hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirme bilinciyle hareket ediyor. Şirket, enerji ihtiyacını karşılamanın ötesinde, sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine de destek olmanın sorumluluğunu taşıyor. Şirket, ’Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ projesi ile, tüm paydaşlarını sokak hayvanlarına duyarlı olmaya ve bu konuda üzerlerine düşen sorumluluğu almaya davet ediyor. Yıl boyunca devam eden bu destekle sokak hayvanlarına yönelik farkındalığın artırılması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi, çocuklara ve yetişkin bireylere hayvan sevgisinin aşılanması hedefleniyor.