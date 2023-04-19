Uludağ Elektrik, bu yıl aynı güne denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik, Çocuk Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi depremzede çocuklar için oluşturduğu hediye kitleriyle afet bölgesinde yer aldı. Çadırkentte yaşayan çocuklarabayramlık kıyafet, oyuncak, kırtasiye ve hijyenürünleri gibi temel ihtiyaç malzemelerini ulaştıran şirket, çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturmak amacıyla kukla gösterisive çeşitli etkinlikler de düzenledi.

Miniklerin yüzü gülsün diye hediyeler verildi, kukla gösterisi yapıldı

Uludağ Elektrik bu sefer de deprem bölgelerinde yaşayan miniklere enerji verdi. Şirket, hem bayramlık ve kırtasiye ürünlerini hem de ihtiyaç listesinde yer alan hijyen ürünlerinden oluşan kitleri afetten en çok etkilenen illerden Hatay’aulaştırdı. Afet bölgesine bayram sürprizi yapan şirket yetkilileri ve basın temsilcileri, Hatay Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi ve Namık Kemal İlkokulu’ndaki okul kampüsünde öğrencilerle buluşarak, hediyelerini verdiler. Evleri yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü için Hatay Samandağ’da yer alan çadırkentte kalan öğrencilere kukla gösterisi de düzenleyen şirket, yüzleri güldürdü. Bursalı kadın gazetecilerin de katılım sağladığı projede, deprem bölgesindeki yaraların sarılması için destek verilmiş oldu.

Şirket olarak sosyal projelerinin bir kısmını deprem bölgesine kaydırarak, günlük rutinlere geri dönüşü kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac,“Ülkemiz ciddi bir afet yaşadı ve bu felaketten en çok etkilenenler ise çocuklar oldu. Şirket olarakher yıl çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Bu seferafet bölgesindekidepremzedeçocuklarımıza dönükbir çalışma yapmak, hayatlarına dokunmak için buradayız.Bu sene iki önemli bayramımız da aynı güne denk geldi. Biz de hem 23 Nisan hem de Ramazan Bayramı sebebiyle çocuklarımıza çeşitli hediyeler getirerek ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek, eğlenceli vakit geçirmelerini hedefledik. Çocuklar için özel olarak hazırladığımız bayramlık hediyelerin, çocukların yüzünde bir nebze de olsa gülümseme oluşturmasını istedik.Çocuklarla bir araya gelmenin ve onların duygularına ortak olmanın mutluluğunu yaşadık.Bursa’dan kadın gazetecilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler sayesinde çocukların zorlu bir dönemden geçerken moral kazanmalarını da hedefledik.Bölgenin toparlanmasının çok kısa sürede olmayacağının farkındayız. Dolayısıyla biz de afetin yaralarını hep birlikte sarmak ve buradaki çocuklarımıza katkı sağlamak için kalıcı projelerimizle bölgeye desteğimizi devam ettireceğiz” dedi.

Şirket,geçtiğimiz ay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de Hatay Narlıca’daki çadırkentte yaşayan kadınve kız çocukları için temel ihtiyaç malzemeleri ve şirketin kadın çalışanları tarafından tasarlanan el emeği ürünleri de bölgeye götürerek, destek olmuştu. Depremin gerçekleştiği ilk andan itibaren temel ihtiyaçların karşılanması için bölgeye ulaşan Uludağ Elektrik deprem dayanışmasının her yerde olması gerektiği yaklaşımıyla, bu bölgeden ayrılmak zorunda kalan vatandaşların karşılaşacağı zorlukları hizmet alanında kolaylaştırmayı da gaye ediniyor. Şirket, deprem bölgesinden hizmet alanı içerisinde yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da ikamet etmek durumunda kalan vatandaşlara abonelikleri esnasında temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan bir kit sunarak, kendilerini evlerinde hissetmeleri için yeni ikametlerine geçişte de destek sağlayarak, bütünleşik adımlarla süreci yönetiyor.