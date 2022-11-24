Uludağ Oteller Bölgesi’nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan turizmcilerin 15 Aralık’tan itibaren tesislerini açacağı öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte Uludağ beyaz gelinliğini giydi. Uludağ’daki otellerde çalışan vatandaşlar ise kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Uludağ’da hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışıyla birlikte gelen soğuk havada üşüyen çalışanlar ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Uludağ’ı beyaz örtüyle kapladı. Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması sebebiyle zirveye kar geç düştü.

Gönül gözü ile öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

Gönül gözü ile öğrencilerini geleceğe hazırlıyor

Türkiye’de kış turizminin kalbi olan Uludağ’a kar yağdı. Vatandaşlar karın keyfini kar topu oynayarak çıkarttı. Zirvedeki beyaz güzellik dron ile de görüntülendi.

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