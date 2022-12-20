Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a kar yağdı, turistler kar görmeye geldi. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a kar yağdı, turistler kar görmeye geldi. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ’da dün gece ikinci kez kar yağışı gerçekleşti. Belirli bölgelere yağan kar 5 santim kalınlığa ulaştı. Uludağ’da hava sıcaklığı ise eksi 5 derece olarak ölçüldü. Uludağ’a gelen yerli ve yabancı turistler karın keyfini çıkarttı.

Öğle saatlerinden itibaren kar yağışı yerini güneşe bıraktı. Uludağ’da bulunan işletmecilerin en büyük dileği ise yılbaşı öncesi kar yağması.

Bu sezon Uludağ’a ikinci defa kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Uludağ’a kar yağdı görmeye geldik. Bu yıl karı özledik. İnşallah yılbaşı öncesi yağar, yeni yıla Uludağ’da karla gireriz" dedi.