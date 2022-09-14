Manisa Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ işbirliği ile yapılması planlanan Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi projesinin ihalesi yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ işbirliği ile yapılması planlanan Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi projesinin ihalesi yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, projesinin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlandığı ve TOKİ tarafından yapılacak olan Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi projesinin ihalesinin yapıldığını, ihaleyi alan firma ile 16 Eylül’de sözleşme imzalanacağını belirterek, hayırlı olmasını diledi. Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi projesinin ihalesinin yapıldığını belirten Başkanvekili Güzgülü, “Manisa’mıza nefes aldıracak çok güzel bir projeyi daha TOKİ işbirliği ile hayata geçiriyoruz. 2012 yılından beri kamulaştırmalarını yaptığımız ve o dönemin parasıyla sadece kamulaştırmaya 30 milyondan fazla para harcadığımız Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi projemiz hayata geçiyor. 4 Ağustos’ta ihalesi yapılan projemiz çerçevesinde 51 bin 255 metrekarelik alanda restoran ve seyir terasları, yürüyüş ve dinlenme alanları ile peyzaj tasarımları yer alacak. İhaleyi alan firmayla da 16 Eyül’de sözleşme imzalanacak. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun diyor, bu bağlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a ve emeği geçen herkese buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şehzadeler Belediyemizin o bölgede yürüttüğü kentsel dönüşüm projesi ile de o bölge bambaşka bir görünüme kavuşacak ve Manisa’mıza çok yakışacak diye düşünüyorum” dedi.