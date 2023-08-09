Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulubey’in çehresini değiştirerek, ilçeye nefes aldıracak cephe iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından çalışma başlatılan Ulubey’de yıllardır beklenen cephe iyileştirme çalışmaları etap etap hayata geçiriliyor.

Mantolama üzerine boyama ve ahşap görünümlü söve çalışması ile binaları sağlıklı bir görünüme kavuşturacak olan ekipler, ilk etapta 21 binanın cephesini yenilemek için çalışma yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ekipleri, 10 binanın cephe giydirme çalışmalarını tamamladı.

1 km’lik güzergâh boyunca 121 bina ve 157 cephede uygulanacak cephe iyileştirme projesi ile ilçe modern bir görünüme kavuşacak. İlk etap ihalesi yapılan projede 21 binanın cephesini yenileyecek olan Büyükşehir Belediyesi, 10 adet binanın silüetini değiştirdi.

Başkan’dan teşekkür

Çalışmalar Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan ve Ulubeyli vatandaşların da takdirini topluyor. Başkan Türkcan ve vatandaşlar, yıllardır bekledikleri, ilçelerine nefes aldıracak bu hizmetle ilçelerini buluşturan Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür etti.