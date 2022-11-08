Ordu’nun Ulubey ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle Ulubey Belediyesi tarafından inşa edilecek olan ‘Ulubey Belediye Kültür Sarayı ve Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı.

Ordu’nun Ulubey ilçesinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleriyle Ulubey Belediyesi tarafından inşa edilecek olan ‘Ulubey Belediye Kültür Sarayı ve Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı.

Ulubey ilçesinde gerçekleştirilen temel atma törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra Ulubey Kaymakamı Soner Divli, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Yatırımlarımızla gelecek planlaması yapıyoruz”

Temel atma töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da klasik belediyeciliğin dışında bir çalışma yaptıklarını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, Ulubey’e yapılan ve yapılacak olan yatırımları anlatan Başkan Güler, “Bakanlık nasip oldu öncesinde yolları, barajları, içme sularını, elektriği yaptık. Şimdi de nasip oldu belediye başkanlığı yapıyorum. Ulubey ilçesinin bütçesi 15 milyon iken biz 70 milyon TL’lik yatırım yaptık. Yoluna, suyuna harcadık. Yine burada eski okul binasında Biyo-inavasyon merkezi kurduk. Burada mavi yemişten aronyoya kadar değişik bitkiler üretiyoruz. Aşağı yukarı 250 bin kadar da fidan ve fide ürettik. Fındığın dışında yenilikler oluşsun istiyoruz. Fındıkta katma değeri yüksek ürünlere ağırlık verdik. Bir yandan fındığın fiyatı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Belediye başkanlığından daha fazla bir şey yapıyoruz. Normal belediyecilik çöpünü toplar, yolu yapar, suyunu yapar iş biter. Biz burada bir gelecek planlaması yapıyoruz. Ulubey bizim hem kültürüyle hem insanıyla başımızın tacı. Avrupa’da da çok sayıda Ulubeyli var. Büyükşehir olmak bütün hizmetleri ortak kullanmaktır. Yakında doğalgazda gelecek, kömür taşımaktan kurtulacaksınız. Kimsenin aklında yoktu, Ordu’ya doğalgazı getirmek. Dağları aştık getirdik. Şimdi buna benzer çalışmalar yapacağız. Şimdi burada kültür sarayını açıyoruz. Biz gece gündüz sizi düşünüyoruz. Sayacabaşı’nda da bir sürprizimiz olacak Allah nasip ederse. Dünya da sayılı yerlerden birini yapmak niyetindeyim. Buraya bilim kenti kurma niyetindeyiz. Matematik, kimya, fizik, biyoloji dörtlü bir sistem ki dünya da sayılı. Burada dünyanın sayılı bilim adamlarını yetiştirme hedefimiz var. Size yaptığımız yatırımlarla hep birlikte geleceği oluşturuyoruz. Burada temelini attığımız kültür merkezi de bir eğlence merkezi, eğitim merkezi olacak. Burada münazaralar yapacağız, tartışmalar yapacağız. Bundan sonraki çalışmaları da birlikte yapacağız” dedi.

“Gençlerimiz için mutluyuz”

Programda konuşan Ulubey Kaymakamı Soner Divli ise gençlere yapılan yatırımların önemine vurgu yaptı. Yapılan yatırımlarda herkesin büyük emekleri olduğuna dikkat çeken Divli, “Gençlerimize yönelik önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. Bu yatırımı ilçemize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah en kısa sürede açılış törenini de gerçekleştiririz. Bu yatırımların arkasında hiç şüphesiz ilçemizin geleceği, ilimizin ve ülkemizin geleceğine yönelik atılan adımlar var. Burada ki temel atma, açılış törenini yaptığımızda geleceğimizin başka bir temeli olmuş olacak. Geleceğimiz olan gençlerimize yönelik atılan her adım hayati. Burada gençlerimiz adına atılan her adımı çok değerli buluyorum. Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe belediye başkanımıza ve tüm kurumlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Türkcan’dan Başkan Güler’e teşekkür

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in önceliğinde Ulubey’e önemli yatırımlar yapıldığının altını çizen Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, katkıları dolayısıyla Başkan Güler’e teşekkürlerini iletti. Belediye Kültür Sarayı ve Gençlik Merkezi ile ilgili bilgileri de aktaran Başkan Türkcan, şöyle konuştu:

"Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu sözüyle geldiği günden bu yana yola çıktığımız, partinin kuruluşundan bu yana beraber çalıştığımız, Karadeniz-Akdeniz Yolununun mimarı, doğalgazın mimarı, üniversitenin mimarı proje adamı olan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e Ulubeyli hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte 41 mahallemizin en ucra köşelerine kadar hizmet etmeye gayret ve özen gösteriyoruz. Şuana kadar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte 41 mahallemize sıcak asfalt, emülsiyon, sati kaplama ve beton yol olarak 125 km yol yaptık. OSKİ vasıtası ile büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Bugünde yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alanda Belediye Kültür Sarayı ve Gençlik Merkezi’ni inşa ediyoruz. Altında iş yerlerinin olduğu, üzerinde gençlik merkezi, kültür sarayı, düğün salonu, kütüphane, resim atölyemiz, müzik atölyemiz ve güzel sanatlar atölyesi ve derslik bulunan Belediye Kültür Sarayı ve Gençlik Merkezi’ni hayata geçiriyoruz, hayırlı olsun.”

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen dua ile Ulubey Belediye Kültür ve Gençlik Merkezi’nin temeli atıldı.