Ordu’nun Ulubey Belediyesi ilçenin cadde ve sokaklarını temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulubey’in temiz bir görünüme kavuşması ve vatandaşların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için yoğun bir çalışma sergileyen ekipler, çevreye ve doğaya zararsız özel solüsyonlarla yaptığı yıkama çalışması ile sokakları temizledi.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ilçede temizlik çalışmalarını aralıksız gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Türkcan, “Tek hedefim var. Ulubey’i temiz, modern, konforlu ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmek. Kültür ve Gençlik Merkeziyle, eğitim kurumlarıyla, sağlıklı ve kolay ulaşılabilir hizmetleriyle yaşanabilir bir Ulubey ortaya çıkarmak için tüm gayret ve çabalarımızla çalışıyoruz” dedi.