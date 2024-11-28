Ordu’nun Ulubey ilçesinde yapımı süren Gençlik Merkezi’nin inşaatında sona gelindi.

Ulubey Belediyesi tarafından geleceğin teminatı gençlerin birçok yönden sosyal ve donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlaması amacıyla inşa edilen Gençlik Merkezi açılış için gün sayıyor.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, tamamlanma aşamasına gelen Gençlik Merkezi’ni yerinde inceledi. Toparlak, tesisin gençlere hayırlı olması dileğinde bulundu.

“Ulubey’imize hayırlı olsun”

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, Gençlik Merkezi inşaatının bitme aşamasında olduğunu kaydederek, “Ulubey’imize yeni bir sosyal alan kazandırıyoruz. Hemşerilerimizin düğünlerini yapabileceği, toplantı ve konferans gibi etkinlikler düzenleyebileceğimiz, gençlerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebileceği Ulubey Belediye Kültür Sarayı ve Gençlik Merkezi’ni hemen hemen tamamladık. İlçemizin geleceği için, daha yaşanabilir, güzel bir Ulubey hedefimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.