Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Samsun’da düzenlenen Dünya Üniversite Sporları Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan milli takımı kutladı.

Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Samsun’da düzenlenen Dünya Üniversite Sporları Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan milli takımı kutladı.

21-28 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun’da yapılan Dünya Üniversite Sporları şampiyonasına 16 ülkeden 62 üniversite katılırken, milli takım 7 altın 7 gümüş 15 bronz olmak üzere toplamda 29 madalya alarak 16 ülke arasından 1. olarak takım halinde dünya şampiyonu oldu. Milli takımı kutlayan Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, “Federasyon başkanımız Hasan Yıldız’ı, Korkmaz Atalay’ı ve teknik ekibimizi kutluyor, Türk Milli takımımızın gözlerinden öpüyorum. Bu şampiyonada Kayserili sporcularımız Ezgi Keleş (Erciyes Üniversitesi) FiSU Dünya Şampiyonu, Nadiye Özdemir (Erciyes Üniversitesi) FİSU dünya ikincisi, Samet Kartal (Erciyes Üniversitesi) FİSU dünya ikincisi, İsmail Baran Özdemir (Ahi Evran Üniversitesi) FİSU dünya ikincisi, Hasan Çetin (Düzce Üniversitesi) FİSU dünya ikincisi, Mehmet Tecir (Erciyes Üniversitesi) FİSU dünya üçüncüsü oldular. Kayserili sporcularımızın antrenörleri milli takımlar sportif direktörü Göksel Cingöz, Milli takım Antrenörü Yücel Haspolat, Antrenör Kevser Bilgin, Antrenör Şakir Kaymaz ve Antrenör Talip Şenolmuş’u, sporcularımıza emek vermiş bütün antrenörlerimizi, Kulüplerimizi ve sporcularımızıtebrik ediyorum” dedi.