Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki ulu çınarlar, tarihin ve destanın yazıldığı Çanakkale’den, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a seslendi. Ulu çınarlar çektikleri videoda Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki ulu çınarlar, tarihin ve destanın yazıldığı Çanakkale’den, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a seslendi. Ulu çınarlar çektikleri videoda Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale şehitliğine yolcu edilen ulu çınarlar, 4 gün boyunca tarihin en büyük zaferlerinden birinin yaşandığı Çanakkale’yi rehber eşliğinde gezdiler. Ziyaret dolayısıyla çok duygulu anlar geçirdiklerini ve çok memnun kaldıklarını ifade eden yaşlı vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç’a Çanakkale gezisi için teşekkürlerini iletti. Yaşlı vatandaşlardan Semiha Parım, ‘Dualarım sizinle’ diyerek, “Çok teşekkür ediyorum. Çok yer gezdim ama her tarafı bastırdı, her yerden üstün kaldım. Dualarım hepinize. Bizi buraya gönderenlerin hepsine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Gençlerin de Çanakkale’yi görmesini tavsiye eden Şerife Karapınar ise şöyle konuştu;

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyoruz. Bizi buralara kadar gönderip, bu güzel kıymetli şehri gezmemize vesile olduğu için çok duygulandık. Gerçekten çok büyük feyz aldık. Gençlerimizi de göndermesini tavsiye ediyorum.”

Osman Atabey isimli ulu çınar da “Çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkânı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza, sayın yöneticilere çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkânı verdi. Sağ olsun. Var olsun. Allah ondan razı olsun” dedi.