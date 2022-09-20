Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşlar şehitlerin kanlarıyla destan yazdığı Çanakkale’ye ulaşmak üzere yola çıktı. Ulu çınarlar Çanakkale’nin tarih kokan yerlerini rehber eşliğinde ziyaret edecekler.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşlar şehitlerin kanlarıyla destan yazdığı Çanakkale’ye ulaşmak üzere yola çıktı. Ulu çınarlar Çanakkale’nin tarih kokan yerlerini rehber eşliğinde ziyaret edecekler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ’kentin dua kaynağı’ olarak her yerde söylediği ve her zaman çok önem verdiği yaşlı vatandaşlarla ilgili sosyal projeler devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki Ulu Çınarlar için şehitlerin kanlarıyla destan yazdığı Çanakkale’ye gezi düzenledi. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’ndeki yaşlı vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a yaşlıların toplumdan soyutlanmadan yaşamasını sağladıkları için çok memnun olduklarını ve Çanakkale şehitliklerini, tarih kokan yerleri rehber eşliğinde gezecekleri için çok mutlu olduklarını kaydettiler. Başkan Büyükkılıç ise ulu çınarların, 2019 yılında temeli atılan ve yaklaşık 2 yıldan bu yana yaşlı çınarlara hizmet veren Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde rahat etmeleri için çalıştıklarını kaydederek, “Dua kaynaklarımızı, ecdadımızın huzuruna gönderdik” dedi. Büyükkılıç, “Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi lüks otel konforunda ve sıcak ilişkiler kurulan ortamda yaşlı vatandaşları misafir ediyoruz. Yaşlı çınarlarımızın gönlünü hoş tutmaya özen gösteriyoruz. Merkezde, dinlenme odaları, fizik tedavi odası, hobi odası, sağlık odası, kişisel bakım odası ve sosyal alanlar da yer alıyor. Şimdi de dua kaynaklarımızı tarih kokan yerleri görmeleri için Çanakkale’ye gönderiyoruz. Sizlerin ellerinizden öpüyor, dualarınızı bekliyor, iyi ki varsınız” diye konuştu.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 19 Eylül Pazartesi günü başlayan, 22 Eylül Perşembe günü sona erecek olan gezi 4 gün sürecek. Çanakkale gezisinde ulu çınarlar Çanakkale ruhunu yaşayacak ve Çanakkale’nin tarihini koklayacak. Yaşlı vatandaşlar gezide rehber eşliğinde şehitlerin kanlarıyla destan yazdığı Çanakkale’yi gezecek.