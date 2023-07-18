Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu Ulu Cami’nin giriş katında hayata geçirdiği kütüphane kültür ve kitap dünyasına önemli bir katkı sunmaya devam ediyor.

Modern kullanım alanları ile çocukların ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerinde beğenisini kazanan kütüphane yaz aylarında da yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi, şehirde okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimine yönlendirilmeleri amacıyla kütüphane projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Altınordu’nun özel mekânı oldu

Bu doğrultuda geçen yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami’nin giriş katında modern bir kütüphane inşa edildi. Yapılan çalışmalarla 430 metrekare kapalı alan içerisinde grup çalışma alanı, tekli çalışma alanı, ofis, arşiv, danışma, kitaplıklar, klimalı ortam, internet imkânı ve WC bulunan modern bir kütüphane hizmete açıldı. Her kesime hitap edecek şekilde planlanan kütüphane de sosyal aktivite alanı olarak kafe, teras, masa tenisi alanı ve geniş bir bahçe de yapıldı.

Açıldığı günden bu yana hiç boş kalmayan kütüphane, ders çalışmak ve kitap okumak isteyenlerin uğrak noktası haline geldi. Kış aylarında dolup taşan kütüphane yaz aylarında da yoğun ilgi görüyor.