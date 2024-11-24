Ümraniye Millet Bahçesi, 600 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 4. Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bu renkli organizasyon, sporseverlere unutulmaz bir gün yaşattı.

Ümraniye Millet Bahçesi, Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışlarına ev sahipliği yaptı. Yarışlara 90 bisiklet, 510 koşucu olmak üzere toplam, 600 sporcu katılırken yarışların yapıldığı Ümraniye Millet Bahçesi’nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarış saatinin gelmesiyle parkurun başlangıç çizgisinde yerini alan sporcular, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın işareti ile yarışa başladı. İlk olarak bisiklet yarışları ile başlayan Ultimate Ümraniye ardından koşu yarışları ile devam etti. Her iki yarış da kıran kırana süren mücadeleye sahne oldu. Koşu, bisiklet ve kombine kategorilerinde 18 farklı klasmandaki yarışlara sporcular tercihlerine göre koşu, bisiklet ya da kombine kategorilerinden birini seçerek katıldılar. Klasmanlarında dereceye giren toplam 54 sporcuya kupa takdim edilirken her sporcuya katılımcı madalyası ve tişört hediye edildi.