Depremin merkezi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ekipleri 23 yaşındaki Ülkü’yü kurtarmak için zamanla yarışmaya başladı. Ekiplerle konuşan, yanındaki annesinin öldüğünü aktaran Ülkü’yü sabah saatlerinde ısıya duyarlı termal kameraların tespit ettiği öğrenildi.

Depremin merkezi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ekipleri 23 yaşındaki Ülkü’yü kurtarmak için zamanla yarışmaya başladı. Ekiplerle konuşan, yanındaki annesinin öldüğünü aktaran Ülkü’yü sabah saatlerinde ısıya duyarlı termal kameraların tespit ettiği öğrenildi.

Depremin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürerken 6. günde olunmasına rağmen güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bir güzel haber de ikinci depremde Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Yıldızkent sitesinin B bloğundaki markette alışveriş yaparken enkaz altında kalan Ülkü’den gelmesi bekleniyor. Sabah enkazda ısıya duyarlı termal kameralarla çalışma yapılırken, 23 yaşındaki Ülkü’nün yerinin tespit edildiği öğrenildi. Isı alınan bölgede ekiplerin çalışmasıyla Ülkü’nün ’Buradayım’ sesini duyan ekiplerin çalışması yoğunlaştı. AFAD, polis arama kurtarma, jandarma ve UMKE ekipleri ile gönüllüler zamanla yarış yaparak çalışmasını sürdürürken ulaşmak için çok az bir mesafe kaldığı belirtildi. Ülkü’nün sürekli ekiplerle konuştuğu ifade edilirken, çalışmaları yerinde takip eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz bilgi verdi.

"Annem vefat etti ben iyiyim" demiş

Ülkü’nün, AVM’de alış veriş yaparken depreme annesiyle birlikte yakalandığını öğrendiklerini belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz" Annesinin vefat ettiğini, kendisinin iyi olduğunu ve 23 yaşında olduğunu söyledi. Kurtarma ekiplerimiz Ülkü’nün vücudunda her hangi bir sıkıntı olmadığını aktardı. Allah’a hamdolsun sabahki termal ısıya duyarlı termal taramalardan çıktı. Hızlıca müdahale ettiler, İnşallah ulaşmak üzereler. Birazdan güzel haberler alacağız. Annesi yanındaymış, öldüğünü söyledi" diye konuştu.