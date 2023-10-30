Tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla coşku ve heyecan hakim oldu.

Cumhuriyet Bayramı Bayburt’ta çeşitli etkinlik ve programlarla kutlandı. Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla sergi düzenlendi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen sergiye katıldı.

Sergiyi ilgiyle gezen Başkan Pekmezci’ye Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal ve Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin eşlik etti.