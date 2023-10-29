Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Ülkü Ocakları Tavşanlı İlçe Başkanlığı tarafından, Cumhuriyetin 100. yılı anısına 5 bin adet Türk bayrağı dağıtıldı.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinliğe, Ülkü Ocakları Tavşanlı İlçe Başkanı Murat Akkaya, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Akkaya, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkücü şehitlerimiz anısına Cumhuriyet meydanında 5 bin adet Şanlı Türk Bayrağımızın dağıtımını gerçekleştirdik. Bu bayrak, ecdadımızdan bize emanet olan, uğruna canlar verilen bir bayraktır. Bu bayrağı göklerde dalgalandırmak için her zaman hazırız" dedi.

Daha sonra, vatandaşlara Türk bayrakları dağıtıldı.