Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığına Emre Koçyiğit’in atanması sonrası yeni yönetim kurulu belirlendi.

Güçlü ve kaliteli kadrolarla Türk gençliğine yol gösteren bir teşkilatlanma çabasında olacaklarının altını çizen Ülkü Ocakları İl Başkanı Emre Koçyiğit, “Gazi Şehrimizde elini tutmadık halini sormadık hiçbir genç kardeşimizi bırakmamayı kendimize şiar edinmiş vaziyetteyiz” dedi.

Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanı Koçyiğit yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren Gaziantep Ülkü Ocakları yeni yönetim kurulu üyelerimizi belirlendik. Kuva-yi Milliye ruhunun yeniden doğduğu Ülkü Ocakları şehitlerimizin bize bıraktığı en mukaddes emanetidir. Bu kutlu sancak gölgesinde hizmet edecek her dava arkadaşımız ömür boyu gurur nişanesi olarak taşıyacaktır. Yeni yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımız kendi alanlarında öncü isimlerdir. Yeni yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımız ile birlikte Kutlu Dergâhımız Ülkü Ocaklarını her alanda fark edilen parmakla gösterilen durma getirerek, Gazi Şehrimizde elini tutmadık halini sormadık hiçbir genç kardeşimizi bırakmayacağız. Bu vesile ile yeni yönetim kurulumuzun Gazi Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, kutlu sancağımız altında yeni görevlerini tevdi ettiğimiz arkadaşlarımızın yüksek bir motivasyonla davamıza, milletimize ve şehrimize hizmet edeceklerinden şüphe duymadığımı belirtmek isterim” diye konuştu.