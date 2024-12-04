DENİZLİ (İHA) – Denizli Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), 29. Türkiye Felsefe Olimpiyatı çerçevesinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen bölge yarışmasına ev sahipliği yaptı.

Türkiye Felsefe Kurumu Çocuklar İçin Felsefe Birimi tarafından 1997 yılından bu yana lise öğrencileri arasında düzenlenen Türkiye Felsefe Olimpiyatı, bu yıl 29. kez düzenlendi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen olimpiyat Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Sakarya ve Samsun’daki sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Türkiye genelinden 355 öğrenci, felsefi düşüncelerini kaleme almak için yarışmaya katıldı.

Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı

Afyon, Aydın, Burdur, Eskişehir, Denizli, Muğla ve Uşak’tan öğrencilerin katılım gösterdiği yarışmanın bölgesel organizasyonu, Ülker Yörükoğlu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından üstlenildi. Olimpiyat kapsamında öğrencilere farklı filozoflardan alınan üç düşünce sunuldu. Katılımcılardan, bu düşüncelerden biri üzerine derin bir felsefi deneme yazmaları istendi.

Türkiye’yi uluslararası platformda temsil etme fırsatı

Türkiye Felsefe Olimpiyatı, gençlerin düşünme ve sorgulama yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmeleri için bir fırsat sunuyor. Yarışma sonuçlarına göre ilk 10’a giren öğrenciler arasından yabancı dil sınavını başarıyla geçen iki öğrenci, Mayıs 2025’te İtalya’nın Bari kentinde düzenlenecek Uluslararası Felsefe Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Dr. Yüksel Marım’dan anlamlı mesaj

Etkinlik öncesinde bir mesaj yayımlayan Felsefe Olimpiyatları Bölge Başkanı ve ulusal jüri üyesi Dr. Yüksel Marım, genç filozoflara şu sözlerle seslendi:

“Felsefe, sorgulayan bir zihnin rehberi, anlam arayışında bir ışık ve bilinmeyeni keşfetme cesaretidir. Sizler, bugün bu yolculukta düşüncelerinizle bir iz bırakıyorsunuz. Düşüncelerinizi özgürce ifade ederken cesur olun, farklı bakış açılarını keşfetmekten çekinmeyin ve kendi sınırlarınızı zorlayın. Felsefe yalnızca doğru cevapları bulmak değil, doğru soruları sormaktır.”

Türkiye Felsefe Olimpiyatı, öğrencilerin derin düşünme becerilerini geliştirerek, onları geleceğin filozofları olarak hazırlama misyonunu sürdürüyor.