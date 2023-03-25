Seçim çalışmalarını sürdüren Selahattin Özsoy, ’’Ülkemizin her geçen büyümesini ve dünyada etkin bir güç haline gelmesini engellemek isteyenlere milletimiz geçit vermeyecek ve 14 Mayısta, bir kez daha istikrar diyecektir’’ dedi.

İller Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevinden istifa ederek aktif siyasete katılan Özsoy, seçim çalışmalarına devam ediyor. Özsoy bu çerçevede, Keban, Ağın ve Baskil ilçeleriyle, Yurtbaşı ve Yazıkonak beldelerini ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Seçim çalışmaları çerçevesinde adaylık sürecinin başlamasıyla birlikte Elazığ’ın tüm ilçe ve belde teşkilatlarını ziyaret ettiğini ifade eden Özsoy, “Tüm teşkilatlarımızla canla başla gece gündüz demeden güç birliği içerisinde 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyoruz. Birileri ülke ve millet gerçeklerinden bihaber, kişisel hırslarını konuşmaya ve pazarlıklarına devam etsinler. AK Parti 21 yıldır olduğu gibi yine eser ve hizmetlerini konuşmaya, konuşturmaya devam edecektir. Ülkemizin AK Parti iktidarlarıyla nereden nereye geldiğini milletimiz şahittir. Ülkemizin her geçen gün büyümesini ve dünyada etkin bir güç haline gelmesini engellemek isteyenlere milletimiz geçit vermeyecek ve 14 Mayısta, bir kez daha istikrar diyecektir. Elazığ’ımız da en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alacak ve Türkiye Yüzyılına destek verecektir. 14 Mayısta yine milletimiz kazanacak, yine Türkiye kazanacaktır’’ diye konuştu.