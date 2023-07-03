Karaman’da düzenlenen 3 bin 100 sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Damla Nur Yılmaz Türkiye 2.si, Bedirhan Öksüz Türkiye 6. olarak tamamladı.

Karaman’da 3 bin 100 sporcunun mücadele ettiği Adil Türk & Cemal Toman Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Düzceli sporcular da kürsüde yerini aldı. Şampiyonada Damla Nur Yılmaz Türkiye 2.’si, Bedirhan Öksüz Türkiye 6.’sı olurken

6-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak Turkish Open Taekwondo Şampiyonasında milli takımda ülkemizi temsil edecekler.