Kollarda güçsüzlük, boyun ağrısı, omuzlarda ağrı, her iki dizde ağrı ve şişlik rahatsızlıklarından dolayı birçok ülkede çeşitli merkezlerde tedavi almasına rağmen iyileşemeyen 72 yaşındaki Maryam Azımı, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde yapılan ozon ve ilaç tedavisi sonrası aradığı şifayı buldu.

Kollarda güçsüzlük, boyun ağrısı, omuzlarda ağrı, her iki dizde ağrı ve şişlik rahatsızlıklarından dolayı birçok ülkede çeşitli merkezlerde tedavi almasına rağmen iyileşemeyen 72 yaşındaki Maryam Azımı, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde yapılan ozon ve ilaç tedavisi sonrası aradığı şifayı buldu.

72 yaşındaki Maryam Azımı yaklaşık 7 aydır kollarda güçsüzlük, boyun ağrısı, omuzlarda ağrı, her iki dizde ağrı ve şişlik rahatsızlıklarından dolayı birçok ülkede farklı merkezlerde tedavi almasına rağmen sonuç alamadı. Hasta, Denizli’de yaşayan tanıdıklarının tavsiyesi üzerine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin başarılı hekimlerinden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay tarafından muayenesi yapıldı. Finlandiyalı hasta 10 seans ozon tedavisi alarak, sağlığına kavuştu.

10 seans ozon tedavisi sonucunda Finlandiya’lı hastanın iyileştiğini ifade eden Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay; “72 yaşında kadın hastamız kollarda güçsüzlük, boyun ağrısı, omuzlarda ağrı, her iki dizde ağrı ve şişlik şikâyetleri ile polikliniğimize başvurdu. Hastamız Maryam Azımı’nin diyabet, yüksek tansiyon hastalıkları vardı. Hastamızın fizik muayenesini ve kan tahlillerini yaptık. Romatizma tanısını koyduk. Bunun üzerine hem ilaç tedavisi hem de ozon tedavisine başladık. Ozon tedavisini toplam 10 seans olmak üzere, haftada üç kez olacak şekilde uyguladık. Ozon tedavisini önermemizin sebebi hastamızda şeker hastalığının, yüksek tansiyon hastalığının ve en önemlisi de iltihaplı romatizma hastalığının mevcut olmasıydı. Tamamlayıcı tedavi olarak üç rahatsızlığa da etki etmesi amaçlıydı. Tedavilerini tamamladıktan sonra hastamızı kontrol için çağırdığımızda, kan değerlerinde düzelmeyi, ağrılarının geçtiğini, omuz hareketlerinin tamamen açıldığını, rahat yürüyebildiğini, sabahları uyandığında daha dinç kalktığını, yorgunluğunun belirgin olarak azaldığını gördük” dedi.

“Uzun süredir olumlu sonuç alamamıştım”

Sabahları kalkarken daha dinç uyandığını belirten hasta; “Ayaklarımda, bacaklarımda, kollarımda ve omzumdaki ağrılardan dolayı birçok ülkede farklı sağlık merkezlerine başvurdum ve tedavi gördüm ancak olumlu bir netice alamadım. Dr. Nilgün hanım ozon tedavisi almamı önerdi. Böylece ağrılarımın geçeceğini ve rahatlayacağımı söyledi. Burada üç hafta boyunca, 10 seans ozon tedavisi aldım. Şu an rahat bir şekilde yürüyebiliyorum, sabahları uyandığımda daha dinç kalkıyorum, ağrılarım geçti, kollarımı aşağıya yukarıya kaldırırken kolay hareket ettirebiliyorum ve bu yüzden çok mutluyum. Dr. Nilgün hanımın sürekli takip etmesinden ve ilgilenmesinden dolayı çok memnun kaldım. Her şey için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.