Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yerel bir gazetenin sahibi olan ve Türkiye genelinde şehitler adına açtığı kütüphanelerle tanınan Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl, yeni projeleri için çalışmalarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Bugüne kadar ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde 25 şehit adına kütüphane kurarak şehitlerimizin adını yaşatan gazeteci yazar Mustafa Eranıl, şimdi de Yozgat, Muş, Trabzon ve Kocaeli’nde beş yeni şehit kütüphanesi açmak için hazırlıklarına devam ediyor.

Bu anlamlı projeye vatandaşlar da büyük destek veriyor. Şu ana kadar 315 bin kitap toplayarak kütüphaneler kuran Eranıl’a, kitap bağışları da aralıksız sürüyor.

Son olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde önemli görevlerde bulunmuş Emekli Komutan Güven Aslan, bu projeye katkı sağlamak amacıyla kendisine ait çok sayıda kitabı bağışladı. Yaptığı bağışlarla büyük takdir toplayan Aslan, şehitlerimizin adının yaşatıldığı bu projeye destek olmaktan gurur duyduğunu, gazeteci Eranıl’a şehitler adına kütüphaneler kurduğu için teşekkür ettiğini söyledi.

Kitap desteğinde bulunan herkese teşekkür eden Mustafa Eranıl, “Bugüne kadar 25 şehidimiz adına kütüphane açtım. Beş yeni projemiz için resmi izinler alındı ve kurulum çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki süreçte bu kütüphanelerin resmi açılışlarını gerçekleştireceğiz. Kitap desteğinde bulunan herkese gönülden teşekkür ederim” dedi.