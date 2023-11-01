Eskişehir Şehir Hastanesi’nde, ülke genelinde oldukça nadir uygulanan sakral stimülasyon (mesane pili) operasyonunu ile iki hastanın şikâyetlerinde azalama gözlendi.

Eskişehir Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Beşir Sürme, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Aykut Aykaç ve ekibi tarafından ülke genelinde nadir yapılabilen mesane pili operasyonu sayesinde daha önce idrar yapmakta zorlanan iki hastanın şikâyetleri azaldı. Oldukça az yapılan tedaviden yararlanmak için hastalardan Soner Eren, Ankara’dan Eskişehir’e geldiği öğrenildi.

“Geçici pil takılan hastayı 2-3 hafta takip ediyoruz"

Op. Dr. Sürme, yaptığı açıklamada, sakral stimülasyon operasyonunun Türkiye’de oldukça az merkezde gerçekleştirildiğini belirterek, hastanede iki hastaya bu operasyonu başarıyla uyguladıklarını söyledi. Belli tedavilerin ardından idrarının tutamayan ya da yapamayan veya dışkısını tutamayan ya da yapamayan hastalar üzerinde mesane pilini uyguladıklarını anlatan Sürme şöyle konuştu;

"Hastanemizde idrarını yapamayan hastalara yönelik bir operasyon gerçekleştirdik. Bu hastalar daha önce tek kullanımlık idrar boşaltım aparatı olan temiz aralıklı katater kullanmak zorundaydı. Çeşitli ürolojik tedavilerden sonra hastaların şikâyetlerinin sürmesi üzerine farklı değerlendirmelerin ardından sakral stimülasyon operasyonunu yaptık. İki aşamadan oluşan bir cerrahi müdahaledir. Ameliyatın ilki genel anestezi, ikincisi de lokal anestezi. Hastanın kuyruk sokumundan bir elektrot gönderip mesaneye giden sinirlere elektriksel aktivite veriyoruz. Geçici pil takılan hastayı 2-3 hafta takip ediyoruz."

"Hastaların yüzde 50’den fazla fayda gördü”

Doktor Mehmet Beşir Sürme, takip sonunda hastaların gördüğü klinik faydaları gözlemlediklerini dile getirdi. Gözlemlerin ardından beyin ve sinir cerrahisinin değerlendirmeler yaptığını ifade eden Sürme, "Hastaların yüzde 50’den fazla fayda gördüğü için kalıcı mesane pili uygulaması yaptık. İkinci operasyon da tamamen lokal yapılıyor. Kalça bölgesine açılan küçük bir kesiyle pili cebe yerleştiriyoruz. İlk aşaması yaklaşık 1 buçuk saat, ikincisi 20 dakika süren bir işlem. Hastalar, herhangi bir ilaç ya da katater kullanmadan kendi idrarını rahatlıkla yapabiliyor" diye konuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi’nden Op. Dr. Mehmet Beşir Sürme, bir kumanda yardımıyla kontrol edilen ve ortalama ömrü ise 4 ila 6 yıl arasında olan pili, lokal bir işlemle yenisiyle değiştirebildiklerini vurguladı. Op. Dr. Sürme, Eskişehir de ilk kez gerçekleştirilen bu ameliyatların yapılmasında emeği geçen beyin ve sinir cerrahisi, üroloji, anestezi, ameliyathane ve servis ekibi ile desteklerini esirgemeyen idari ekibe teşekkür etti.

Tedavi için Ankara’dan Eskişehir Şehir Hastanesi’ne gelen 45 yaşındaki Soner Eren ise daha önce tuvalete gittiğinde idrar yapmakta zorlandığını belirterek, ameliyatın ardından hiçbir probleminin kalmadığını bildirdi. 32 yaşındaki Melek Can ise operasyon öncesinde günlük yaşantısında problem yaşandığına değinirken, Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki ameliyatından sonra normal bir yaşantı sürmeye başladığını dile getirdi.