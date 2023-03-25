İçişleri Bakanlığı, yurt genelinde yasadışı bahis suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdiğini duyurdu. Uygulama çerçevesinde 323 aranan kişi yakalanırken, 27 işyeri kapatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; ‘Kumar, Tombala, Oyun Makineleri’ ve ‘Yasadışı Bahis’ suçlarına yönelik ülke genelinde, 12 bin 986 ekip, 43 bin 556 personelin katılımıyla ‘Yasadışı Bahis’ ile ‘Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri’ uygulamaları yapıldı. Yasadışı Bahis uygulamasında;

6 yasadışı bahis oynatılan işyerinde, 49 oynatan şahıs hakkında adli işlem, 26 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. 33 şahıs gözaltına alındı, 323 aranan şahıs yakalandı.

Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri uygulamasında ise;

15 bin 064 işyeri ile deniz araçları ve 446 dernekte, 29 şahıs gözaltına alındı, 350 aranan şahıs yakalandı. 87 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 217 şahıs hakkında idari işlem uygulandı. 76 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapıldı, 27 işyeri kapatıldı. Uygulamalarda;

2 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 10 adet mermi, 19 adet kumar/oyun makinesi, 5 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ile çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ve kumar oynanması için materyal ele geçirildi.