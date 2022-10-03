İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü, kamu düzenini, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini/can ve mal güvenliğini hedef alan başta PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ ve FETÖ/PDY olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı güvenlik güçlerimizce bugüne değin yürütülen topyekün ve kararlı mücadelenin sürdürülmesi amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler, terör örgütlerince hedef olarak seçilebilecek kurum ve kuruluşları ile terör örgütü mensuplarınca gerek geçiş gerekse mühimmat sevki amaçlı kullanılabilecek güzergahlarda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta terör suçları olmak üzere aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması” gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 13 bin 786 Emniyet, 16 bin 243 Jandarma ve 745 Sahil Güvenlik personeli olmak üzere toplam 30 bin 774 personel ve 128 dedektör köpeği ile 5.659 noktada gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulamasında; 7’si terör suçu olmak üzere toplam 642 aranan şahıs yaalandı, 47 şahıs gözaltına alındı ayrıca kayıp olarak aranan 4’ü (18) yaş altı olmak üzere toplam 10 kayıp şahıs bulundu.

306 şahsa idari ve 110 şahsa adli olmak üzere toplam 416 şahsa işlem yapıldı, toplam 147 bin 144 TL idari para cezası uygulandı.

148 bin 983 araç kontrol edildi, 8 aranan araç yakalandı, 441 araç trafikten men edildi, 3 bin 499 araca 2 milyon 935 bin 172 TL idari para cezası uygulandı.

15 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet av tüfeği, 129 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 5 adet kesici/delici alet, 7 adet kurusıkı tabanca, 62 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 831 paket kaçak sigara ve 4 bin 501 litre kaçak içki ele geçirildi.