Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; “Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis” suçlarına yönelik ülke genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 37 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde; “Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasadışı Bahis” suçlarına yönelik ülke genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 37 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, ülke genelinde 10 bin 80 ekip, 33 bin 993 personelin katılımıyla yapılan operasyonlar çerçevesinde ’Yasadışı Bahis’ uygulamasında, yasadışı bahis oynatılan iş yerinde, 52 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun çerçevesinde adli işlem, 71 kişi hakkında ise yasadışı bahis oynamaktan idari işlem uygulandı. 21 şahıs gözaltına alınırken, 334 aranan şahıs yakalandı.

’Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri’ uygulamasında ise 15 bin 308 iş yeri ile deniz araçları ve 415 dernekte 16 kişi gözaltına alındı. 289 aranan şahıs yakalandı, 80 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 388 kişi hakkında idari işlem uygulandı. 84 umuma açık iş yerine idari işlem yapılırken, 15 iş yeri ise kapatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda; 3 adet bilgisayar, 2 adet cep telefonu, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 10 adet mermi, 15 adet kumar ve oyun makinesi, 5 adet tombala makinesi, 23 gram eroin, 227 gram esrar, 3 gram bonzai, 618 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirildi.