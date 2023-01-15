Kastamonu’nun Araç içesinde inşa edilen ve ekonomiye yıllık 58 milyon 226 bin 222 TL katkı sağlayacak Araç Barajı’nda su seviyesi yükselmeye başladı. Su tutan baraj havadan görüntülendi.

Kastamonu’nun Araç içesinde inşa edilen ve ekonomiye yıllık 58 milyon 226 bin 222 TL katkı sağlayacak Araç Barajı’nda su seviyesi yükselmeye başladı. Su tutan baraj havadan görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu’nun Araç ilçesinde inşa edilen baraj su tutmaya başladı. Barajda depolanacak su ile 33 bin 180 dekar tarım arazisinin sulanacak ve bin 560 dekar tarım arazisi ile 20 köy ve 1 ilin taşkınlardan korunacak Araç Barajı’nda 13,79 gigawatt/yıl enerji üretiminin sağlanacak.

Temelden yüksekliği 81,55 metre ve su depolama kapasitesi 44,16 hektometre küp olan barajda sona gelindi. Araç Barajı ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 58 milyon 226 bin 222 TL katkı sağlanacak. Su seviyesi yükselen Araç Barajı havadan görüntülendi.