Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, annesi vefat eden Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Selim Koçbay’a taziye ziyaretinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, annesi vefat eden TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay’a taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka eşlik etti. Koçbay ailesine başsağlığı dileyen Bakan Uraloğlu, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemil temennisinde bulundu. Koçbay ailesi de Bakan Uraloğlu’na taziye ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Bakan Uraloğlu, taziye ziyaretinin ardından Balıkesir’den ayrıldı.

TÜRASAŞ Genel Müdürü Selim Koçbay’ın annesi Nafiye Koçbay’ın (89) cenazesi yarın öğle namazına müteakip Balıkesir Zağonos Paşa Camiinden kaldırılarak, Başçeşme Mezarlığına defnedilecek.