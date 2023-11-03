Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerin Türkiye nüfusunun yüzde 35’inin yaşadığı 11 ilde doğrudan, 9 ile de bölgesel ve otobüs bağlantısıyla hizmet verdiğini belirterek, “Yüksek hızlı trenlerimizle bu zamana kadar taşınan yolcu sayımız 80 milyona yaklaştı. Şu ana kadar 79 milyon 581 bin vatandaşımıza hızlı, konforlu, ekonomik ve güvenli seyahat imkanı sunduk” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren (YHT) hatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, ilk olarak Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattının 13 Mart 2009 yılında hizmete girdiğini hatırlatarak, “Türkiye, yüksek hızlı tren teknolojisi kullanan dünyada 8, Avrupa’da ise 6. ülke konumuna yükseldi” dedi. 2011 yılında Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattının daha sonra 2014’te Ankara-İstanbul hattını açtıklarını kaydeden Uraloğlu, 2022 yılında Konya-Karaman ve son olarak da 27 Nisan 2023 tarihinde Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

“52 ili YHT ile birbirine bağlayacağız”

Açıldığı günden itibaren hızlı, konforlu ve güvenli yolculuğuyla ön plana çıkan yüksek hızlı trenlerin vatandaşlarımızın beğendiğini ve tercih ettiğini ifade eden Uraloğlu, "Yüksek hızlı trenler, mesafeleri kısaltarak vatandaşımızın hayatını kolaylaştırıyor. Yüksek hızlı tren hatlarımızı yaygınlaştırmak için çalışmalarımız hız kesmeden sürdürüyoruz. 2053 Ulaştırma Master Planı çerçevesinde YHT hatlarıyla 52 ilimizi daha birbirine bağlayacağız. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir ile Ankara-Bursa YHT Hatlarında yapım çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Hızlı trenlere talep yüksek”

Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı trenlere olan ilginin her geçen gün daha da arttığını belirterek, yüksek hızlı trenlerin 11 ile doğrudan, 9 ile de bölgesel ve otobüs bağlantısıyla hizmet verdiğini söyledi. Uraloğlu, YHT’ nin doğrudan geçtiği illerin nüfusunun yaklaşık 30 milyon olduğu bu rakamın Türkiye nüfusunun yüzde 35’ inin yaşadığı 11 ilden yüksek hızlı tren hattının geçtiğini dile getirdi.

2009 yılından itibaren hizmete giren yüksek hızlı tren hatlarında bu zamana kadar hizmet verilen yolcu sayıları şöyle:

Ankara-Eskişehir: 20 milyon 263 bin 697

Ankara-İstanbul: 27 milyon 618 bin 969

Eskişehir-İstanbul: 355 bin 849

Ankara-Eskişehir-İstanbul Toplam: 48.238.515

Ankara-Konya:19 milyon 122 bin 612

Konya-İstanbul: 9 milyon 453 bin 939

Ankara-Karaman: 1 milyon 312 bin 647

Karaman-İstanbul: 881 bin 057

Ankara-Sivas: 572 bin 968

Türkiye yüksek hızlı trenlerin ilk hizmet verdiği güden bugüne kadar toplam yolcu sayısı 79 milyon 581 bin 738 olarak kayıtlara geçmiş durumda.