Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren hattının 3 yılda 3 milyon 783 bin yolcuya hizmet verdiğini belirterek, hat üzerinde 1 milyon 457 bin ton yükün taşındığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren hattının açılışının 3’üncü yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren hattının 8 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile hizmete açıldığını ve 3 yıldır hizmette olduğunu hatırlatarak, “Açıldığı günden bu yana 3 milyon 783 bin yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti verdik. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kuran hattımız ile vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sunduk” dedi.

Karaman-Konya arası seyahat süresi 40 dakikaya indi

Söz konusu hattın sunduğu zaman tasarrufuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Karaman-Konya arasında seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Karaman arasında 2 saat 40 dakikaya, İstanbul-Karaman arasında ise seyahat süresini 6 saate indirdik” ifadelerini kullandı.

Karamanlıların hızlı trenle büyükşehirlere kolayca ulaşım sağladığını ifade eden Uraloğlu, Ankara-Konya-Karaman hattında 7, İstanbul-Konya-Karaman hattında ise 15 istasyon bulunduğunu belirtti. Ankara-Karaman arasında karşılıklı 4, İstanbul-Karaman arasında ise karşılıklı 2 sefer düzenlendiğini ifade eden Uraloğlu, “Ankara-Konya YHT hattını 2011’de, İstanbul-Konya YHT hattını 2014’te, Konya-Karaman Hızlı Tren hattını 2022’de tamamlayarak, Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman hatlarını hizmete açtık. Bugüne kadar Ankara-Karaman hattında 2 milyon 214 bin, İstanbul-Karaman hattında 1 milyon 569 bin yolcu seyahat etti” dedi.

Konya-Karaman Hızlı Tren hattında 1 milyon 457 bin ton yük taşındı

Konya-Karaman Hızlı Tren hattının yalnızca yolcu taşımacılığında değil aynı zamanda yük taşımacılığında da stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Hattımız Konya ve Karaman sanayi bölgelerini limanlara ve lojistik merkezlere bağlayarak, ihracat ve ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlıyor. Konya-Karaman hattında hızlı ve güvenilir yük taşımacılığıyla lojistik sektöründe yeni bir dönem başlatarak, Türkiye’nin demir yolu taşımacılığındaki vizyonuna önemli bir katkı sağladık. Konya-Karaman hattında hızlı trenlerin işletilmediği zaman aralığında yapılan yük taşımacılığında bugüne kadar 3 bin 200 trenle 1 milyon 457 bin ton yük taşındı” ifadelerini kullandı.

Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Gaziantep hattıyla kesintisiz ulaşım

2053 hedefleri doğrultusunda demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı planladıklarını ifade eden Uraloğlu, “Karaman’dan güney illerimize doğru genişlettiğimiz ağ, Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Gaziantep hattıyla kesintisiz ulaşımı mümkün kılacak” şeklinde konuştu.