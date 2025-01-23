Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çad Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Fatime Goukouni Weddeye ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye-Çad Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 2. Dönem Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Çad’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Uraloğlu başkent Encemine’de Çad Ulaştırma ve Sivil Havacılık Bakanı Fatime Goukouni Weddeye ile görüştü. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulaştırma ve altyapı alanlarında yapılabilecek ortak çalışmaları ele alarak, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini artırmaya ve Çad’ı birlikte büyütmeye olan inancımızı paylaştık" ifadelerini kullandı.

Toplantı tutanağı imzalandı

Uraloğlu, temasları çerçevesinde Türkiye - Çad Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 2. Dönem Toplantı Tutanağı’nın imzalandığını bildirdi. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni dönemin, ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine, altyapı ve ulaştırma alanlarındaki yatırımlara ve ikili ilişkilerimizin güçlenmesine ivme kazandırmasını diliyorum. Osmanlı dönemine kadar uzanan köklü ilişkilerimizin, kazan-kazan anlayışı ve güven temelinde daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz. Çad’ın ekonomik kalkınmasına destek olmaya ve birlikte büyümeye kararlıyız" dedi.