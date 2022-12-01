Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.

Bir takım ziyaret gerçekleştirmek ve Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Yolu açılışına katılmak üzere Ağrı’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu il protokolü tarafından Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanında karşılandı. Buradan Tutak ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu Tutak Belediye Başkanlığı Binasını ziyaret etti.