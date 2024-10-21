Denizli Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Ulaştırma Hizmetleri Alanı 12. Sınıf öğrencileri Avrupa Birliği Projesi kapsamında hazırlanan projeyle Lisanslı Depoculuk alanında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gidecek. Her akışta 5 öğrenci 1 öğretmen olmak üzere 4 akışta toplam 20 öğrenci 4 öğretmen Budapeşte’de bulunan büyük bir firmada 21’er gün boyunca staj yaparak tecrübe kazanacak.

14-19 Mart tarihlerinde düzenlenen Erasmus Days Etkinlikleri kapsamında okulda yapılan tecrübe ve bilgi paylaşım toplantısında Lisanslı Depoculuk Projesinin tanıtımı yapıldı. Etkinlikte aynı zamanda E Twinning Okulu olan okulun gerçekleştirdiği E Twinning projelerinde yer alan öğrenciler hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdiler. Necla-Ergun Abalıoğlu MTAL’den mezun olup iş hayatına atılan üç mezun geçmişte katıldıkları Avrupa Birliği Projelerine katılımlarının hayatlarına yansımalarını salondaki gençlerle paylaştılar. İnteraktif ortamda süren etkinlik Erasmus Days, E twinning ve Avrupa Birliği projeleriyle ilgili soruların yer aldığı cep telefonu üzerinden hazırlanan uygulamayla düzenlenen yarışmayla sona erdi. Yarışma sonunda ilk altı sırayı elde eden öğrencilere kitap hediye edildi.

Eski Ticaret Lisesi olarak bilinen ve 2018 yılından itibaren Necla-Ergun Abalıoğlu MTAL ismiyle eğitim öğretime devam eden okulun başarılı bir proje geçmişi bulunmakta. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı proje okulu olarak eğitim öğretime devam eden okulda, Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi, Muhasebe Ve Finansman, Pazarlama ve Perakende ile Ulaştırma Hizmetleri Alanında toplam 800 öğrenci eğitimi öğretim görüyor.