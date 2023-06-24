Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nazilli’de esnaf ziyaretlerinin ardından Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve muhtarlarla bir araya geldi.

Yeni kabineden Nazilli’yi ilk ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu oldu. İlk olarak Uzun Çarşı’da esnafları ziyaret eden Uraloğlu, akabinde Belediye Hizmet Binası’nda Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve muhtarlarla bir araya geldi. İlçede yapılan çalışmalar ve hazırlanan projelerle ilgili sunum yapan Başkan Özcan, özellikle Aydın-Denizli Otoyolu güzergahında yer alan mahallelerin talepleri ile ilgili detayları paylaştı. Beydağ-Ödemiş yolunun programa alındığını dile getiren Bakan Uraloğlu, Nazilli’nin yol ve altyapı sorununu dikkate alacaklarını ifade etti.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 93 kilometrelik kesiminin 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete açılacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, projenin tamamını ise 2024 yılı içerisinde hizmete sunulacağını kaydetti. Nazilli’ye göstermiş olduğu teveccühlerinden dolayı Bakan Uraloğlu’na teşekkür eden Başkan Özcan; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs seçimlerinin ardından açıkladığı yeni kabineden Nazilli’mizi ilk ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’na teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza çalışmalarımızı ve projelerimizi sunduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı Nazilli Yüzyılı idealimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.